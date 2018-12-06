الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واستعقد لجنة تحكيم المشاريع المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019" اجتماعا يوم السبت القادم في مقر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، لمداولة وتحكيم المشاريع العلمية المشاركة في "إبداع 2019 م "، وترشيح المشاريع المتأهلة للتصفية النهائية للأولمبياد، الذي تنظمه موهبة بالتعاون مع وزارة التعليم.ويشارك في الاجتماع 35 أكاديميا وأكاديمية من أعضاء لجنة التحكيم واللجنة العلمية، من مختلف الجهات العلمية في المملكة.وقد انطلقت مرحلة التحكيم الإلكتروني للمشروعات المقدمة للمشاركة في أولمبياد إبداع 2019 في 8 نوفمبر الماضي واختتمت أمس 5 ديسمبر.ومن المقرر إعلان أسماء المتأهلين للمشاركة في معرض التصفية النهائية لـ "إبداع 2019" في 11 ديسمبر الجاري على أن يقام المعرض والحفل الختامي خلال الفترة من 14 - 16 فبراير 2019م.وبلغ عدد المسجلين في أولمبياد "إبداع 2019" من مدارس التعليم العام (84418) طالبا وطالبة، بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة مع (إبداع 2018م)، ووصل إجمالي عدد المشروعات المكتملة في موقع إبداع (6352) مشروعاً بنسبة زيادة 9% عن العام الماضي، من بينها (2301) مشروع للطلاب و (4051) مشروعا للطالبات.//انتهى//12:08ت م0048