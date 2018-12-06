لندن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" جينز استولتينبيرغ، تعيين سفير المملكة المتحدة لدى أفغانستان، السير نيكولاس كي، كبيرًا للممثلين المدنيين لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وذلك في اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف المعني.وتتلخص مهام تلك الوظيفة في كونها تشكل الصلة الرئيسة بين الحكومة الأفغانية وحلف "الناتو" وتعين على ضمان نجاح بعثة الدعم التابعة له في أفغانستان في توفير الدعم والمشورة والمساعدة لقوات الأمن والشرطة الأفغانية.// انتهى //12:28ت م0049