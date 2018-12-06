جدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسشارك 800 متطوع من منسوبي مستشفى الملك فهد بجدة أمس , في فعاليات اليوم العالمي للتطوع التي أقيمت بالواجهة البحرية على كورنيش جدة , إلى جانب 300 متطوع من الكليات والمعاهد الصحية والجمعيات الخيرية و الفرق التطوعية.وأوضح مدير عام مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور عبد الرحمن بخش , أن المشاركة هدفت بشكل رئيسي إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي لزيادة الوعي بأهمية إسهام الخدمات التطوعية في التنمية الوطنية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية .من جهتها أشارت مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة الدكتورة منال شمس , إلى أن الفعاليات ركزت على الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية من خلال برامج توعوية أعدت خصيصاً لهذه المناسبة , مؤكدة أهمية العمل التطوعي وتأثيره على المجتمع , خاصة في المجال الصحي لعلاقته المباشرة بالفرد.يذكر أن مستشفى الملك فهد بجدة سبق أن نظم العديد من المبادرات التطوعية داخل وخارج المستشفى من ضمنها حملة توعوية عن طرق الوقاية من التهاب الكبد الوبائي لمراجعي وزوار المستشفى , وتنظيم زيارات منزلية خارج أوقات الدوام للمرضى المسجلين ببرنامج الرعاية المنزلية , وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لمراجعات المستشفى نفذها قسم أشعة الميموجرام , فضلاً عن حملات التبرع بالدم والعناية بصحة الفم والأسنان.// انتهى //12:30ت م0050