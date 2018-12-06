نجران 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واسشاركت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة نجران "جستر"، في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وذلك بركن تعريفي، في المعرض المقام بمجمع رويال سنتر بمدينة نجران.وأفاد المدير التنفيذي لجمعية "جستر" إيمان آل دويس، أن المشاركة تضمنت التعريف بجمعية "جستر" والخدمات التي تقدمها، وتوزيع منشورات توعوية عن أهمية العمل التطوعي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الخاصة من أخصائي الجمعية للحالات التي تُعنى بها، مثل مشاكل التأخر اللغوي والتوحد وصعوبة التعلم وغيرها.//انتهى//12:32ت م0052