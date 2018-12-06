الجزائر 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تنامي حالة القلق لدى الحكومة والرأي العام الجزائري إزاء تزايد وتيرة الهجرة السرية للشباب، مشيرة إلى إحباط عشرات المحاولات مؤخرًا وإحصاء وصول 3 آلاف مهاجر غير شرعي إلى أسبانيا وإيطاليا.وواكبت تطورات الأزمة بين الحكومة الفرنسية ومتظاهرو "السترات الصفراء"، المطالبين برحيل الرئيس ايمانويل ماكرون، وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة تعليق تطبيق الضرائب على الوقود لفترة 6 أشهر، مع تهديدهم بشن إضراب عام مطلع الأسبوع القادم.وواصلت صحف الخميس رصد جديد الأزمة في اليمن بالإشارة إلى انطلاق محادثات السلام اليمنية في ستوكهولم بالسويد اليوم، تحت رعاية أممية بعد تأكد وصول وفد الحكومة اليمنية وممثلين لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، تمهيدًا لمفاوضات تهدف لإنهاء الحرب.وسلطت الضوء على دعوة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع قرار أمريكي لإدانة التجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ باليستي، تقول واشنطن إنه دليل على عدم التزام طهران بالاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا المجال.وتطرقت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، إلى إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 40 إرهابيًا باكستانيًا وعشرات من عناصر حركة طالبان في غارة جوية استهدفت معاقل الإرهابيين بولاية غزني وسط أفغانستان، وحصد فيروس "إيبولا" بالكونغو الديمقراطية أرواح 8 أشخاص خلال آخر 24 ساعة بحسب وزارة الصحة الكونغولية.// انتهى //12:32ت م0053