مكة المكرمة 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسعقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, اليوم ورشة عمل (التقنية والترجمة والإعلام في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين)، وذلك ضمن اتفاقية التفاهم بين الرئاسة وجامعة الإمام محمد بن سعود .وتهدف الورشة الى إيضاح رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تتمحور في تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مثرية، وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة.وناقشت الورشة ثلاثة محاور رئيسية : محور التقنية في خدمة ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لبيان مدى الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الابداعية لتقديم خدمات ذات جودة عالية لقاصدي الحرمين الشريفين وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة بلد الحرمين, وتسخير التقنية للمساهمة في استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين والزوار وإثراء التجربة الدينية للحجاج والمعتمرين داخل الحرمين, وإيصال رسالة الحرمين إلى العالم أجمع عن طريق الاستفادة من التطبيقات الذكية الحديثة لبث الدروس والمحاضرات من الحرمين ليكون الحرمين الشريفين منبراً للعلم والوسطية والاعتدال, واستخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة لتحقيق أبرز الركائز الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق رؤية المملكة 2030, والتكامل التقني مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن خلال رحلة الحاج والمعتمر والزائر.وأوصى المشاركون في هذا المحور على مساهمة الباحثين من أكاديميين وأكاديميات وطلاب وطالبات الدراسات العليا في الكليات العلمية في تقديم الحلول الابتكارية والإبداعية التقنية, وبالتعاون في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ذكاء الأعمال, والاستفادة من تجهيزات جامعة الإمام فيما يتعلق بالأنظمة الأكاديمية ومنصات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.فيما ناقش المحور الثاني اللغات والترجمة في خدمة ضيوف الرحمن ، حيث يتم من خلالها بيان دور الرئاسة في عملية الترجمة وإيضاح هدفها الرئيسي في إيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع, وذلك عبر ترجمة الخطب المنبرية, ومشروع ترجمة خطبة عرفة وترجمة الدروس العملية وترجمة المطبوعات وبث البرامج الموسمية والإرشاد الديني والمكاني.وأقترح المشاركون في هذا المحور الاستفادة من الكرسي البحثي للرئاسة من خلال البحوث التطويرية, ومساهمة الجامعة في دعم الرئاسة بالكوادر المؤهلة في الترجمة الشرعية, وخلق قناة تواصل بين إدارة الترجمة وكليات اللغات والترجمة بالجامعة.واختتمت الورشة بالمحور الثالث وهو الإعلام والاتصال في خدمة ضيوف الرحمن وايضاح دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال؛ لأنها الجهة المسئولة عن إنتاج كافة الأعمال الإعلامية المتمثلة في الإصدارات الصوتية والمرئية والمطبوعة ونشرها عبر وسائل الإعلام الرسمي والجديد كما تركز المحور على الإنتاجات المرئية بشقيها الداخلي والخارجي, بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تُعد أعداداً داخلية أو بالشراكة مع القطاع الخاص.وأوصى المشاركون في محور الإعلام على إيصال رسالة الحرمين الشريفين العالمية عبر الشراكة مع الجامعة في ترجمة الإصدارات الإعلامية, وتفعيل الشراكة الاستشارية والدعم الإعلامي مع الجامعة في مجال الرعايات الإعلامية, وإجراء الدراسات الإعلامية على إنتاجات الرئاسة لقياس أثرها وسبل تطويرها, ومساهمة الجامعة في مجالات التدريب والتأهيل المتعلقة بفنون العمل الإعلامي.// انتهى //13:40ت م0089