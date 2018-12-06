وادي الدواسر 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساختتمت وكالة وزارة التعليم للأداء التعليمي ( النشاط الطلابي – الثقافي ) أمس, مهرجان الفرق المسرحية الــ 13 الذي استضافته إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر خلال الفترة 4 - 27 / 3 / 1440هـ ، على مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية بمشاركة 10 فرق تأهلت لتلك المرحلة من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة .وقد أُقيم حفل خطابي تكريمي بالمناسبة حضره محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، ومدير عام الادارة العامة للنشاط الطلابي الدكتور عبدالحميد بن أحمد المسعود ، الذي القى كلمة أكد فيها على أهمية المسرح المدرسي في تعزيز المواطنة وغرس القيم التربوية, بالإضافة إلى كونه من الأنشطة التي تكتشف منها الوزارة المواهب والقدرات .قام بعدها المحافظ والمسعود بتكريم المسرحيات والمجالات الفائزة حيث فازت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بأفضل عرض مسرحي عن مسرحية " ماذا لو ؟ " ، وفازت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي بالمركز الثاني عن مسرحية " تحت سقف البراميل " ، وفازت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بالمركز الثالث عن مسرحية " البابور " .// انتهى //13:50ت م0099