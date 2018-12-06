ثقافي / اختتام مهرجان الفرق المسرحية الــ 13 بوادي الدواسر
الخميس 1440/3/28 هـ الموافق 2018/12/06 م واس
وادي الدواسر 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
اختتمت وكالة وزارة التعليم للأداء التعليمي ( النشاط الطلابي – الثقافي ) أمس, مهرجان الفرق المسرحية الــ 13 الذي استضافته إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر خلال الفترة 4 - 27 / 3 / 1440هـ ، على مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية بمشاركة 10 فرق تأهلت لتلك المرحلة من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة .
وقد أُقيم حفل خطابي تكريمي بالمناسبة حضره محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، ومدير عام الادارة العامة للنشاط الطلابي الدكتور عبدالحميد بن أحمد المسعود ، الذي القى كلمة أكد فيها على أهمية المسرح المدرسي في تعزيز المواطنة وغرس القيم التربوية, بالإضافة إلى كونه من الأنشطة التي تكتشف منها الوزارة المواهب والقدرات .
قام بعدها المحافظ والمسعود بتكريم المسرحيات والمجالات الفائزة حيث فازت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بأفضل عرض مسرحي عن مسرحية " ماذا لو ؟ " ، وفازت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي بالمركز الثاني عن مسرحية " تحت سقف البراميل " ، وفازت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بالمركز الثالث عن مسرحية " البابور " .
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13:50ت م
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