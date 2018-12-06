تبوك 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسرعى محافظ محافظة الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي أول أمس, فعاليات "اليوم العالمي لذوي الإعاقة " الذي نظمه مركز التأهيل الشامل بالمحافظة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في مقر مهرجان الوجه وجهتنا.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بجولة للمحافظ على المعرض المصاحب, تلا ذلك تلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى مدير مركز التأهيل الشامل بالمحافظة نايف الشريف كلمة أكد فيها على أهمية الاحتفال بهذا اليوم وعلى هذه الفئة العزيزة على قلوب المجتمع, مشيراً إلى ما يقدمه المركز من خدمات وفعاليات وأنشطة وبرامج تأهيلية وإيوائيةً وخدمات طبية ورعاية نفسيه واجتماعيه, بالإضافة إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات اليومية للنزلاء ومساعدتهم بتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات السلوكية والمعرفية التي تساعدهم للاعتماد على أنفسهم,تلاها تقديم عدد من الفقرات الإنشادية والوطنية، وعدد من العروض المسرحية الترفيهية.وفي ختام الحفل كرّم المحافظ الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات المركز، كما قدمت الهدايا لنزلاء المركز وذويهم.// انتهى //13:51ت م0100