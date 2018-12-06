مكة المكرمة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مكتب تعليم شرق مكة المكرمة، اليوم, بيوم اليتيم العالمي بعنوان "بصمة وفاء في وطن العطاء ,نفذته منسوبات شعبة التوجيه والإرشاد ومؤسسة كافل لرعاية الأيتام، وتضمن عدد من الفقرات الترفيهية والأركان التوعوية الخاصة بحقوق الأيتام ، بحضور ٣٠٠ تربوية بتعليم مكة المكرمة .وأوضحت مديرة مكتب تعليم شرق سارة الدعجاني أن الاحتفال يهدف إلى توضيح حرص الدين الإسلامي على رعاية اليتيم وحفظ حقوقه وتبيين أجر كافل اليتيم ، مؤكدةً أهمية المشاركة في هذا اليوم الخاص باليتيم، الذي نعتز به جميعاً للقيام بالدور المهم الذي نشارك فيه الأجر والخير للأبناء, ونعمل على رسم الفرحة في قلوبهم إضافة إلى التذكير بهذه الفئة الغالية على قلوبنا حيث خص المصطفى - صلى الله عليه وسلم - من رعاها وكفلها بمرافقته في الجنة وتذكير أفراد المجتمع وحثهم على رعاية الأيتام للفوز بالدنيا والآخرة وتوضيح فضل كفالة اليتيم، وحث المجتمع على التكافل الاجتماعي وإدخال البهجة والسرور على قلوب الطالبات وأسرهن وتعريف الطالبات بعلو منزلة كافل اليتيم.// انتهى //13:52ت م0101