الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية أمس، محاضرة بعنوان " تعظيم النصوص الشرعية "، ألقاها الدكتور يوسف بن محمد السعيد، في جامع سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر .وأوضح الدكتور السعيد خلال المحاضرة أن تعظيم النصوص الشرعية يقتضي الإيمان بها كلها، سواءً كانت من الكتاب أو السنة، واليقين بأن كتاب الله محفوظ من الضياع والتدليس، كما قال تعالى ( إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون )، مبيناً أن التعظيم يكون بالإيمان المطلق بأن كتاب الله محفوظ، وأن النبي محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن ما نزل به خُتِمتْ به الأديان .ونبّه السعيد إلى أن الإيمان ببعض النصوص والكفر ببعضها ليس من سمات أهل السنة والجماعة، وإنما من صفات أهل الأهواء فإن وجدوا من نصوص الشرع ما يكون لأهوائهم أخذوا به وإن وجدوا ما يعكسها تركوه وهذا ديدن هذه الجماعات والأحزاب في وقتنا الحاضر, مشدداً على أن من صور تعظيم النصوص الشرعية أن يقتضي إليها المجتمع المسلم في كافة أمره، والتحاكم إليها في كل شيء، ولهذا كانت الطمأنينة والأمن والأمان وصحة الإسلام لمن سلّم واستسلم للكتاب والسنة .يذكر أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج "لحمة وطن" الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مختلف فروعها بمناطق المملكة، في إطار توجيهات ومتابعة معالي الوزيرالشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية وتنبيه الناس من الانحرافات الفكرية الضالة، ونشر منهج الوسطية والاعتدال .// انتهى //14:59ت م0131