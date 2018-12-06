الرياض 28 ربيع الأول 1440 الموافق 6 ديسمبر 2018 واسفازت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجائزة المركز الأول في منافسات المسرح المدرسي على مستوى المملكة، بعد أن حصد عرض ثانوية نيار الأهلية جوائز أفضل عرض مسرحي متكامل إخراج ومؤثرات صوتية ومكياج وملابس وديكور .وحصل الطالب مشعل المسعر على جائزة أفضل ممثل، وذلك في ختام منافسات مهرجان الفرق المسرحية المدرسية على مستوى وزارة التعليم، والذي استضافته إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر بحضور محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ومدير تعليم محافظ وادي الدواسر الدكتور أحمد العمري .وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي منسوبي الإدارة من مشرفين ومعلمين وطلاب بهذا الإنجاز، واصفاً إياه بالتميز الجديد على مستوى الوطن الغالي.وقدّم الوهيبي شكره لفريق العمل المسرحي من طلاب ومعلمين ومشرفين ولمدرسة نيار الأهلية، ممثلة تعليم الرياض في تميزها اللافت، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يأت إلا بعد بذل جهود كبيرة في التأليف والتدريب والإخراج، مؤكداً أن الإبداع والتميز هدف يسعى منسوبي الإدارة كافة للوصول إليه .وأشار الوهيبي إلى أهمية مثل هذه الأنشطة وتحديدا النشاط المسرحي في بناء شخصية الطلاب والطالبات وتنمية قدراتهم ومواهبهم واستثمار الأوقات بما ينمي لديهم الإبداع والتميز والتألق .يذكر أن المسرحية الفائزة بالعرض حملت عنوان (ماذا لو)، وفكرتها أن من يتخذ القرار يتحمل تبعياته، من تأليف المشرف الثقافي عبدالهادي القرني المشرف العام على العمل، ومن إخراج محمد الجزار وقام بأدوار العمل طلاب ثانوية نيار الأهلية .// انتهى //15:00ت م0132