نواكشوط 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسبدأت في العاصمة الموريتانية اليوم، فعاليات مؤتمر تنسيق الشركاء والمانحين لدول الساحل الإفريقي الخمس.ويهدف المؤتمر إلى البحث عن تمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس حيث تبحث دول الساحل الحصول على ملياري دولار لتمويل 40 مشروعًا من أكثر المشاريع التنموية إلحاحًا.وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز في افتتاح المؤتمر، إن "الارهاب والجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات وانعدام الأمن في منطقة الساحل سببه الغبن والتهميش والتخلف وغياب التعليم وفرص العمل وبطالة الشباب ".ودعا الممولين وشركاء دول الساحل إلى مواكبة دول الساحل وتقديم الدعم الكافي لتمويل هذه المرحلة الأولى من المشاريع التي تغطي 2019 و 2021 .وأوضح رئيس النيجر محمدو اسوفو الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الإفريقي من جانبه، إن المجموعة لم تحصل إلا على 18 مليون يورو من أصل 414 مليون يورو هي جملة التعهدات التي تقدمت بها الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والمانحين لتمويل القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب في الساحل.وأعرب أسوفو عن أسفه للتباطؤ الكبير الحاصل في صرف التعهدات ، موضحًا أن الـ 18 مليون تم الحصول عليها على شكل تجهيزات ومعدات لوجستية.وكان المجتمع الدولي ومانحون قد تعهدوا بتمويل القوة المشتركة منذ العام الماضي في اجتماع المانحين في بروكسل. بينما ، قال الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل الخمس ممان سيديكو إن المشاريع المعروضة للتمويل ستغير وجه سكان منطقة الساحل وستبعث الأمل.وتعاني منطقة الساحل الإفريقي (موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي) من نشاط كبير للمسلحين الذين يتحركون في شمال مالي وتشن عمليات إرهابية ضد مالي وضد بلدان الساحل وخطف الأجانب.// انتهى //15:00ت م0133