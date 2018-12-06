أبوظبي 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم, رئيس البرلمان الإفريقي روجر نوكود دانغ الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات كافة خاصة في المجالات البرلمانية. كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:15ت م0138