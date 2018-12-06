نجران 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسنقل وكيل إمارة منطقة نجران، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، تعازي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وتعازي سمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، لذوي الشهيد مانع محمد حسين آل قفله، الذي استشهد أثناء مشاركته زملائه في الذود عن أمن الوطن في الحد الجنوبي.وعبر وكيل إمارة منطقة نجران عن فخر واعتزاز قيادة وشعب المملكة بالتضحيات والأعمال البطولية التي يقدمها جنود الوطن البواسل في الحد الجنوبي دفاعاً عن بلاد الحرمين الشريفين سائلاً الله تعالى أن يسكن الشهداء فسيح جناته.من جهته عبر ذوي الشهيد آل قفلة عن فخرهم باستشهاد ابنهم خدمةً لدينه ومليكه ووطنه، مؤكدين أنهم جميعاً في خدمة هذه البلاد المباركة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.//انتهى//16:33ت م0205