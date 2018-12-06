تبوك 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واستواصل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بتبوك, توزيع السلال الغذائية وكسوة الشتاء للأسر المستفيدة بمحافظة حقل, بالتعاون مع جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بحقل, ضمن برامج المساعدات العينية التي تقدمها اللجنة على مدار العام.من جانبه, شكر رئيس لجنة تراحم تبوك أحمد بن عطيه الحارثي, أهل الخير الداعمين لبرامج اللجنة، حاثًا الجميع على مواصلة الدعم لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع, التي هي بأمس الحاجة للوقوف بجانبها.// انتهى //16:33ت م0206