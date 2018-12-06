الأحساء 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واسنظم مستشفى العيون في الأحساء اليوم, محاضرة ثقافية حول مخاطر المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، قدمها الأخصائي ياسر بن محمد السعيد وذلك في مدرسة الإمام البيهقي في مدينة العيون.وأشار السعيد إلى أن استخدام المضادات الحيوية من غير وصفة طبية يسهم في ضعف مناعة الجسم ومقاومة البكتيريا مقدماً تعريفاً حول أنواع المضادات الحيوي ودواعي استخدامها.وشدد بضرورة اتباع النصائح التي يوجهها الطبيب المعالج للمريض في فترة العلاج وعدم إهمالها فور التحسن بل الالتزام بعدد الأيام التي حددها الطبيب، موجهاً بعدم اخذ أي دواء من دون استشارة الطبيب المختص.وفي نهاية المحاضرة قام الاخصائي السعيد بشرح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين إضافة إلى إجراء تطبيق عمليا على جميع الطلاب.//انتهى//16:34ت م0207