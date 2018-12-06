الأحساء 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسنظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل، أمس الاول، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة الشرقية، برنامجا توعويا بعنوان "الجرائم المعلوماتية مخاطرها وعقوباتها" للمستشار القانوني بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صالح بن علي الربيعة، بحضور عميد كلية الصيدلة الإكلينيكية الدكتور بندر الضبيب، ووكيل عمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية الدكتور عبدالعزيز السهلاوي، ومدير النشاط الثقافي بالعمادة أنور المغلوث، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين، وذلك بمدرج كلية الصيدلة الإكلينيكية بالمدينة الجامعية بالهفوف .وأكد الربيعة أن هذا البرنامج يأتي تفعيلا للدور المناط بالجانبين لنشر الوعي والتثقيف في أوساط الطلاب والطالبات وتبيان أخطار التقنية والجرائم المعلوماتية، وفي إطار الجهود البناءة لرفع مستوى الوعي ونشر الثقافة الرقمية وحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الإنترنت وغرس قيم الانتماء الوطني في نفوسهم والتحذير من مخاطر ما من شأنه المساس بأمن الوطن أو تداول المقاطع ونشرها.وسلط الضوء خلال البرنامج الذي وجد تفاعلا كبيرا من قبل الحضور على مفهوم الجرائم المعلوماتية وماهيتها وأركانها وأنواعها وأدوات الإبلاغ عنها وسبل الحماية منها.وفي ختام الفعالية تم فتح باب النقاش والحوار حول الموضوعات المهمة التي طرحت خلال البرنامج، كما جرى تكريم المحاضر الضيف والتقاط الصور التذكارية.// انتهى//16:34ت م0208