بريدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق06 ديسمبر 2018 م واسناقشت الجلسة الرئيسة لمؤتمر التعصب الرياضي التي عقد بجامعة القصيم أمس, موضوع "دور المنظمات والإعلام في الحد من التعصب الرياضي".وعقدت الجلسة برئاسة رئيس قسم التربية البدنية بجامعة القصيم الدكتور عبد العظيم العتيبي، وتحدث فيها الاستاذ بكلية التربية بجامعة جدة الدكتور علي الجفري، واصفا التعصب الرياضي بآفة الملاعب، وأن سببه قلة الوعي وعدم الإلمام الكافي بالمعاني الحقيقية للتنافس الرياضي، بالإضافة إلى الأنانية التي لا تقبل النقد والاستماع لوجهات النظر الأخرى والتأثر السريع بالإعلام غير الهادف من خلال أعمدة الكتاب المتعصبين، وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، موضحا أن مشكلة التعصب موجودة ومنتشرة، والإعلام جزء منه وإن كان هو الأبرز في إشعال التعصب وتشكيله، ولكنه ليس سببها الوحيد فسلوكيات الجماهير في الملاعب أحد أهم الأسباب لانتشار التعصب.كما تحدث في الجلسة ووكيل الهيئة العامة للرياضة المساعد للإعلام والعلاقات، المدير التنفيذي لاتحاد الإعلام الرياضي السعودي عادل الزهراني، مفيدا إن المسؤولين في الدولة استشعروا خطورة التعصب ووجهوا باتخاذ اللازم تجاه المتعصبين ووقف هذه السلوكيات الخاطئة التي تشهدها ساحات الرياضة، مفيدا أن مجلس الوزراء وجه عدة جهات منها هيئة الرياضة وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ووزارة الإعلام، ووزارة الداخلية، ومركز الملك عبد الله للحوار الوطني, ووزارة التعليم ومركز الحوار بضرورة التوعية وبحث ودراسة هذه الظاهرة.وأكد الدكتور الزهراني أن الإعلام الرياضي هو جزء من المشكلة وسيكون بالمستقبل جزء من المحل بعد قرار إنشاء اتحاد الإعلام الرياضي الذي تأسس في 2018م، بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، معالي المستشار تركي آل شيخ وجه بتشكل مجلس الإدارة واعتماد المجلس الأساسي لها، وقد شكل مجلس الإدارة بخبرات إعلامية منوعة.وأعلن الزهراني عن إقامة برنامج تدريبي لتأهيل وتدريب الإعلاميين، ومسار أكاديمي خاص بالإعلام الرياضي لصناعة جيل إعلامي جديد يقود الرأي العام الرياضي في المستقبل، لافتا إلى أن اتحاد الإعلام الرياضي السعودي في طور إنشاء بطاقة طالب متدرب ليستطيع الطالب ممارسة الإعلام دون قيود.وتحدث في الجلسة كذلك الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، لافتا إلى أن التعصب ليس نتاج مجتمع معين، بل هو موجود في كل أنحاء العالم، مستعرضا بعض الامثلة على التعصب الرياضي في دول العالم، متسائلا عن ماهية الحلول التي يحتاجها المجتمع الرياضي للرقي بكرة القدم والرياضية بشكل عام وتطويرها.// انتهى //16:34ت م0209