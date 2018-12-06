الدمام 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واستواصل بلدية محافظة الخفجي أعمال ردم بعض الحفر الناتجة عن هطول الأمطار، وإعادة سفلتة بعض الشوارع بالمحافظة، حيث نفذت البلدية حاليا أعمال المرحلة الخامسة من إعادة السفلتة لبعض الشوارع المتهالكة ضمن مشروع صيانة الشوارع.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن البلدية تقوم حاليا بردم الحفر الناتجة عن هطول الأمطار بالإسفلت، وذلك استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، لافتا الى أن كمية الأسفلت التي تم استخدامها لهذه التشققات التي تكونت نتيجة سقوط مياه الأمطار بلغت حوالي 375 طن.وأكد المهندس الحميداني سعي بلدية الخفجي من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشاريع السفلتة والصيانة، معتبرا ذلك من أولويات البلدية التي تسعى لتحقيقها ، داعيا المواطنين والمقيمين بمحافظة الخفجي إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية، وعبر مركز "940".// انتهى//16:34ت م0210