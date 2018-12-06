الرياض 28 ربيع الأول 1440 الموافق 6 ديسمبر 2018 واس.تسهم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية طب الأسنان في تقديم الرعاية الصحة المجتمعية في مجال الأسنان عبر تبنيها لاتفاقية مع عيادات تخصصية في مدينة الرياض.وبينت عميدة كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتورة حنان عبدالغفور بالطو أنه وقعت اليوم الكلية مذكرة تفاهم مع مجمع عيادات الدكتور عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان، حيث مثل الجامعة عميد معهد التنمية والخدمات الاستشارية الدكتور أحمد اليوسف فيما مثل مجمع العيادات الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن السرحان.وتهدف المذكرة إلى الاستثمار في عيادات كلية طب الأسنان المجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتسعى إلى تقديم خدمات علاجية بجودة عالية من قبل أخصائيين واستشاريين يملكون خبرة اكلينيكية وأكاديمية، وتساهم في توفير الخدمات العلاجية لكافة شرائح المجتمع بما فيها منسوبي ومنسوبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الفترة المسائية.وأكدت بالطو أن ذلك يأتي تماشيًا مع غايات الجامعة وخطط التنمية الوطنية المستدامة لضمان استثمار وتمويل ذاتي للجامعة بالتعاون مع شراكات متميزة لتحقيق أهداف وتطلعات الوطن، والعمل على تقديم خدمة طبية راقية المستوى لمواطني هذا البلد الغالي.//انتهى//16:35ت م0211