الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واستتنوع الفعاليات الترفيهية التي تقدمها الهيئة العامة للترفية بالتعاون مع المنظمين، ضمن روزنامتها الترفيه لعطلة نهاية الأسبوع بين العروض الحية والمسرحيات الكوميدية ومعارض السيارات والأدوات التقليدية الكلاسيكية .ففي الرياض شهدت فعالية "سوق زاد"، المقامة في ساحة مواقف غرناطة مول، إقبالاً كبيراً من قبل سكان وزوار العاصمة للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة والفرق شعبية والعروض الحية، إضافة إلى وجود أركان المأكولات التي تجاوزت 100 ركن ما بين مطعم عالمي ومحلي وأسر منتجة، إلى جانب عربات الطعام .وعلى مقربة منه تشهد فعالية "مهرجان الخريف"، التي تستمر لآخر شهر ديسمبر الحالي، العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة ، في حين تواصل فعاليتي "يلا سولت" و"لاروستيكا فايبز" على الدائري الشمالي بجوار مجمع الرياض بارك، تقديم فعاليات جاذبة للزوار، حيث شهدتا مؤخراً احتفالاً خاصاً أُقيم بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة . كما تقدم فعالية "مذاق الطريق"، المقامة في الـ"سفن مونز" على الدائري الشمالي، مهرجاناً يجمع بين الفن والموسيقى والعروض الحية .ويختتم عشاق العروض الكلاسيكية، السبت المقبل، فعالية" فنتج2 " والمقامة في "لي برستيج مول" في جدة، حيث استمتع زوارها بتجرِبة أتاحت لهم استرجاع ذكريات الزمن الجميل من سيارات وأدوات وغيرها، كما تنطلق فعالية "كومون جراوند" والمقامة على أرض سماء الغربية خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر، والتي تضم العديد من الفعاليات الفنية والعروض الحية، كذلك تضم أقساما خاصة بالفنون التشكيلية وجدارية عن الوطن وعروض مسرحية ومسابقات ترفيهية ومنطقة ألعاب متنوعة يمارس فيها الشباب مهارتهم في الألعاب الإلكترونية والعزف على الآلات الموسيقية، إضافة إلى وجود منطقة مأكولات .وفي المدينة المنورة، يقام في نادي المدينة للكوميديا في الحسن مول يوم الجمعة "تحدي الارتجال"، حيث يتضمن خليطا من أنواع الكوميديا المضحكة من ستاند أب كوميدي واسكتشات وألعاب ارتجالية في أجواء ممتعة وتفاعلية مع الجمهور .أما في المنطقة الشرقية، فتختتم ‏ فعالية "الدائرة المضيئة"، المقامة على كورنيش الخبر، فعالياتها التي بدأت يوم الأربعاء الماضي، وهي فعالية اعتمدت على الألوان كطابع عام لها مع وجود عارضين يؤدون رقصات على الأضواء بالتمازج مع حركة النوافير المائية جذبت الجمهور بطريقة عرضها المميزة .// انتهى //16:35ت م0212