ينبع 28ربيع الاول 1440هـ الموافق 06ديسمبر 2018م واسكرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، اليوم الطلاب المتفوقين والمتميزين من مدارس مدينة ينبع الصناعية، بحضور مديري العموم والمسؤولين في الهيئة الملكية بينبع والطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم.وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة بمسرح الخدمات التعليمية، كلمة القاها أحد الطلاب المتفوقين عبر فيها عن مشاعر الطلاب المكرمين بهذا التكريم، مقدمين شكرهم لوالديهم ومعلميهم ولمسؤولي الهيئة الملكية على ما بذلوه من جهود أعانتهم على تحقيق هذا التميز والتفوق، عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً تناول أبرز الإنجازات والمشاركات المحلية والإقليمية والدولية لمدارس الهيئة الملكية ينبع والتي بلغت 429 مشاركة منذ العام 2011م وحتى الان.وبلغت المشاركات التعليمية والتربوية خلال العام الحالي 2018 فقط أكثر من 152 مشاركة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.بعد ذلك أكد الرئيس التنفيذي في كلمة له أن التعليم يلقى اهتمام كبير من معالي رئيس الهيئة الملكية المهندس عبدالله السعدان من خلال توفير جميع الخدمات التي تحتاج إليها المدارس والعمل على تطوير وتدريب الكفاءات التعليمية وهذا ما أدى إلى تحقيق الطلاب النتائج الايجابية على مستوى المملكة.وفي ختام كلمته قدم الرئيس التنفيذي تهانيه الى المتفوقين وإلى والديهم وأسرهم على هذا التميز، عقب ذلك سلم سعادته الطلاب المتفوقين والمتميزين شهادات الشكر والتقدير، ثم التقطت الصور التذكارية.// انتهى //16:37ت م0214