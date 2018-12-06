ثقافي / زوار معرض الصقور والصيد السعودي يحلقون مع الصقر في سماء الرياض
الخميس 1440/3/28 هـ الموافق 2018/12/06 م واس
الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
أتاح معرض الصقور والصيد السعودي في دورته الأولى للزوار تجربة السفر مع الصقر فوق سماء الرياض عبر تقنية الواقع الافتراضي " virtual reality " التي تعمل على نقل المشاهد عبر إطلالة بانوراميه يدمج فيها الخيال التقني بالواقع .
ويستشعر الزائر من خلال هذه التقنية وبزاوية مشاهدة 360 درجة بالإثارة والانبهار تفاعلاً مع المشاهد التي يراها فوق السحاب وتنتهي بالطيران فوق سماء الرياض ومعالمها الحضارية على مدى دقيقتين .
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16:58ت م
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