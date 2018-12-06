الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأتاح معرض الصقور والصيد السعودي في دورته الأولى للزوار تجربة السفر مع الصقر فوق سماء الرياض عبر تقنية الواقع الافتراضي " virtual reality " التي تعمل على نقل المشاهد عبر إطلالة بانوراميه يدمج فيها الخيال التقني بالواقع .ويستشعر الزائر من خلال هذه التقنية وبزاوية مشاهدة 360 درجة بالإثارة والانبهار تفاعلاً مع المشاهد التي يراها فوق السحاب وتنتهي بالطيران فوق سماء الرياض ومعالمها الحضارية على مدى دقيقتين .// انتهى //16:58ت م0215