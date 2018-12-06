الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسوقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة البريد السعودي، للاستفادة من الخدمات المقدمة من المؤسسة وفي مقدمها خدمات العنوان الوطني، والخدمات البريدية المتعددة بما يخدم التواصل مع المنشآت بشكل أسهل.ووقع الاتفاقية معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ورئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.وبهذه المناسبة قال المهندس أبانمي: "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي، التي نعدها من أهم شركاء الهيئة في مختلف مجالات عملها، ومنذلك رفع جودة خدمات الهيئة وتحقيق سرعة الإجراءات وسرعة الوصول للمنشآت وتوثيق تلك الإجراءات بكل يسر وسهولة".وأعرب معاليه عن شكره لمؤسسة البريد السعودي لما تقدمه من خدمات مميزة تحقق تطلعات المستفيدين، مؤكداً الهيئة سوف تسعى من خلال ذلك إلى تلبية احتياجات المنشآت لديها، وتسهيل عملية التسجيل في خدمات البريد السعودي.من جانبه، أعرب رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف المهندس محمد العبدالجبار عن شكره وتقديره للهيئة العامة للزكاة والدخل على ثقتها في الخدمات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم جهود الهيئة للتواصل مع المستفيدين من خدماتها، وتسهيل إجراءاتهم، مثمناً حرص الهيئة على تفعيل التعاون ليشمل جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة.// انتهى //17:04ت م0218