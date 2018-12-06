الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسرأس معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُلكية الفكرية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة (السادس).واطلع القصيبي وأعضاء المجلس خلال الاجتماع على الأعمال والمبادرات التي قدمتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمبادرات والأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها في الفترة القادمة.واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمُلكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، تقرير الهيئة المقدم للمجلس، المتضمن مراحل نقل الاختصاصات إلى الهيئة من الجهات المسؤولة سابقاً عن المُلكية الفكرية، إلى جانب التطرق إلى أبرز وأهم ما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية، سواءً على مستوى العلاقات الدولية والشراكات الحكومية، أو فيما يتعلق بدور الهيئة في تعزيز التوعية بالمُلكية الفكرية في المملكة.وثمّن السويلم لمعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، ولأعضاء المجلس متابعتهم واهتمامهم بأعمال الهيئة ودعمهم المتواصل لمنسوبيها والأنشطة والبرامج التي تنفذها، مؤكداً أن هذا الاهتمام والمتابعة والدعم انعكس إيجابياً على هذا الاجتماع الذي نتوقع أن تحقق نتائجه الأفضل للهيئة وأعمالها في المستقبل القريب بعون الله.يذكر أن مجلس الإدارة سلّط الضوء على جهود الهيئة بشأن تنسيق جهود منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة والتي تضم العديد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات في الشأن الداخلي للهيئة.// انتهى //17:23ت م0233