الكويت 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسالتقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم, الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق يونامي يان كوبيتش.وجرى خلال اللقاء، الوقوف على آخر ما تم التوصل إليه في هذا الملف الإنساني المهم، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بنشاطات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.// انتهى //17:33ت م0234