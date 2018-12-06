لندن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسرحبت الحكومة البريطانية بإعلان المبعوث الخاص في اليمن مارتن غريفيث توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين حول تبادل الأسرى، وذلك خلال بدء المحادثات اليمنية في السويد اليوم.وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في بيان "إعلان تبادل الأسرى خلال اليوم الأول من مفاوضات السلام خطوة إيجابية ".وأعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات اليمنية عن بناء جسور الثقة بين الأطراف اليمنية والانخراط في محادثات جدية وصادقة تفضي إلى السلام الدائم لليمن.// انتهى //17:53ت م0235