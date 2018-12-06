الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسيقيم نادي الفروسية غدًا سباقه الـ 33 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام ، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة ورعاية نادي الفروسية.وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع ، أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للأفراس المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م ، فيما خصص الشوط الـ8 على جائزة نادي الفروسية التقديرية لرؤية 2030 للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600م ، والشوط الـ 10 برعاية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 1800 م.// انتهى //17:55ت م0236