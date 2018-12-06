الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان في مدينة الجبيل الصناعية اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد بن العمار الخالدي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة الملكية بالجببل.ونوه معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالشراكة والتكامل بين الهيئة والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا أهمية دعم القطاع الخاص للصناعات التحويلية التي تعد أحد أهم الموارد الاقتصادية، مشددًا على أهمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ودورها المؤثر في النمو الصناعي والاقتصادي.وأكد المهندس السعدان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بهدف دفع العجلة الاقتصادية والاستثمارية بالمدينة وتعزيز الاستثمار والنظر في التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، مبينًا أنه تقرر تكوين لجنة تنسيقية بين الهيئة الملكية والغرفة التجارية.وبين رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية من جانبه، أن مدينة الجبيل الصناعية تعد نموذجًا مميزًا ومصدر فخر بالنظر إلى ما تحقق فيها من منجزات صناعية واقتصادية كبرى، مؤكدًا أهمية التكامل مع الهيئة الملكية.// انتهى //18:03ت م0238