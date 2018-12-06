الخرطوم 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسالتقى النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح بمكتبه اليوم، وفد مجلس الشورى الشعبي بجمهورية إندونيسيا برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور هدايات نور وحيد الذي يزور الخرطوم حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة بينهما في المحافل الإقليمية والدولية.// انتهى //18:16ت م0240