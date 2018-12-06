عام / النائب الأول للرئيس السوداني يلتقي وفد مجلس الشورى الإندونيسي
الخميس 1440/3/28 هـ الموافق 2018/12/06 م واس
الخرطوم 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واس
التقى النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح بمكتبه اليوم، وفد مجلس الشورى الشعبي بجمهورية إندونيسيا برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور هدايات نور وحيد الذي يزور الخرطوم حاليًا.
وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة بينهما في المحافل الإقليمية والدولية.
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18:16ت م
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