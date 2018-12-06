لندن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسسجل مؤشر الأسهم البريطانية الرئيسة "فوتسي 100" ، انخفاضًا أثناء تعاملات منتصف اليوم لأدنى مستوى له منذ عامين.وتراجع المؤشر، تماشيًا مع اتجاه معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسة اليوم، بمعدل 2.42 في المئة، أو ما يعادل 167.80 نقطة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 6754.04 نقطة.وكانت أكثر الشركات تأثرًا تلك العاملة في مجالات التعدين والبترول وصناعة السيارات إضافة إلى الشركات العاملة في مجالات التقنية عمومًا.// انتهى //18:17ت م0241