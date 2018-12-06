روما 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسفازت الكويت اليوم، بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للمرة الرابعة والثانية على التوالي لتواصل مشاركتها في إدارة أهم وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وعملياتها الإنسانية للعامين القادمين.جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 160 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) التي تختتم أعمالها في روما غدًا الجمعة.وتولت الكويت التي تتمتع بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي منذ 1 يناير 2016 إلى 31 ديسمبر 2018 رئاسة المجلس المؤلف من 36 من الدول الأعضاء طوال الدورة الماضية حتى فبراير الماضي.وسبق أن نالت الكويت عضوية المجلس التنفيذي لدورتين متتاليتين في الفترة من 2006 وحتى عام 2010.ويتبنى برنامج الأغذية العالمي كأحد منظمات الأمم المتحدة "رؤية" لعالم "يمكن لكل رجل وامرأة وطفل في كل وقت من الحصول على الغذاء اللازم لحياة نشطة وصحية.ويعتمد البرنامج في القيام بمهمته على التبرعات الطوعية بالتعاون مع (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وشركائه من حكومات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير حكومية.// انتهى //18:22ت م0242