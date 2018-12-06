‎المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس حمزة بن عمر قناعي، اليوم، وبرعاية من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشئون الأراضي والمساحة المهندس صالح بن علي اللحيدان، مبادرة نثر البذور الرعوية بمنطقة المدينة المنورة وذلك بمشاركة مدير مستشفى دار ناقهي الأمراض النفسية نايف بن عبدالحميد شحاته، ونزلاء المستشفى وإدارة التعليم ممثلة بفريق الكشافة السعودية وطلاب المدارس ومنسوبي كلية السياحة والفندقة والفرق التطوعية.وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في جميع مناطق المملكة.// انتهى //18:31ت م0243