‎المدينة المنورة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس اليوم مبادرة مجلس جيل تحقيق الرؤية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على موقع الوكالة على الانترنت بعنوان " كيف تريد أن تكون الخدمات بالمسجد النبوي.وأوضح رئيس المجلس عبدالرحمن بن راشد الصاعدي أن هذه المبادرة تمكن الزوار والمواطنين والمقيمين من تقديم آراءهم واقتراحاتهم للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي وتطويرها وإضافة خدمات جديدة لقاصدي الحرمين الشريفين ، مؤكداً أن الدور المناط بالمجلس يعنى استثمار وتنمية مهارات فئة الشباب بالوكالة والاعتماد على جيل تقني يحقق الرؤية وطرح الأفكار الإبداعية المتميزة التي تساهم في تحقيق أعلى مستويات الخدمة للمسجد النبوي وقاصديه.ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة التي تمثل الحاضر والمستقبل وسعياً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تحقيق رسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله .// انتهى //18:32ت م0244