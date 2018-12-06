الأفلاج 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسرأس مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، اليوم، لقاء الفريق الإعلامي، الذي نظمه قسم الإعلام التربوي وضمت منسقي الإعلام بالمدارس ومنسوبي الإعلام من التعليم، لمناقشة سبل غرس قيمة الانضباط وتعزيز نشر ثقافته في أوساط المجتمع .وشملت محاور اللقاء، عمل الفريق الإعلامي على ترسيخ قيمة وأهمية الانضباط والانتظام في الميدان التربوي، ونشر ثقافة الانتظام والانضباط والمواظبة في أوساط المجتمع من خلال اللقاءات والحوارات مع تربويين وأولياء أمور وأهالي وطلاب عن قيمة الانضباط ودور الأسر في التعاون مع المدرسة في تشجيع وحث الطلاب على الانتظام، والعمل على إبراز دور المدارس الفاعلة في تنفيذ برامج تربوية متنوعة جاذبة حدت من الغياب وحفزت الطلاب على الحضور حتى آخر يوم دراسي .وأكد مدير تعليم الأفلاج، في كلمة وجهها لقادة مدارس المحافظة، أمس، أن الانضباط قيمة تُغرس في نفوس الناشئة ولا يمكن غرسها إلا بالإلتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لحضور الطلاب وغيابهم، مهيباً بأهمية تعزيز قيمة الانضباط وغرسها في نفوس النشء، وذلك من خلال تنفيذ البرامج المتنوعة والإجراءات المحفزة التي ستستقطب الطلاب في الحضور بالأسبوع الأخير.// انتهى //18:32ت م0245