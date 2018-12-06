الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسكشفت اللجنة المنظمة لسباق "السعوديّة للفورمولا إي – الدرعية 2018" اليوم ، عن المضمار الخاص بالسباق المرتقب والذي تحتضنه المملكة خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري في الدرعية التاريخية، وذلك خلال جولة قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية ، والرئيس التنفيذي لـ "سي بي إكس" كارلو بوتاجي ، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية ، حيث يشكّل هذا المضمار ساحة تنافسيّة بين سائقي فورمولا إي من 11 فريقاً، والذين سيتنافسون جميعاً في الجولة الافتتاحيّة للموسم الخامس لسباق الاتحاد الدولي للسيارات "فورمولا إي ايه بي بي"، وسيشهد السباق المنتظر أجواءً حافلة بالسرعة والحماس والمنافسة التي سترضي جميع الأذواق دون استثناء داخل وخارج حلبة السباق.وقبل بداية الجولة أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المناسبة، حيث تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في البداية عن هذا الحدث الكبير والمرتقب وقال: "تستعد المملكة لاستضافة سباق فورمولا إي التاريخي بعد أسبوعٍ من الآن ، وسيشهد سباق السيارات هذا، والذي يُعتبر الأكثر حداثة وتطوراً في العالم، توافد حشودٍ من الجماهير الرياضية إلى المملكة وذلك ضمن مدينة الدرعيّة المُدرجة على قوائم منظمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي تجسّد صفحات مضيئة عن التاريخ العريق للمملكة، وهذه بحد ذاتها تجربة رائعة ، إذ سيشهد هذا الحدث سلسلةً من الأنشطة الترفيهية والممتعة خارج نطاق حلبة السباق ، ونثق بأن توقيع اتفاقية شراكة مثمرة مع سباقات "فورمولا إي" العالمية يشكّل خطوة طموحة وملهمة لتنظيم السباق الكبير والمنتظر ’السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية‘، مؤكداً أن التذاكر لن تكون مخصصة لمتابعة منافسات ومجريات السباق فحسب، بل ولحضور المهرجان الأكبر على الإطلاق في المملكة لسباقات السيارات وفعاليات الموسيقى والترفيه والأنشطة الثقافيّة، والذي سيشمل تنظيم 6 عروض فنية عالمية ضخمة تقام لأول مرّة في المملكة .وأضاف سموّه ، ندعو جميع المشجّعين والضيوف والجماهير الرياضيّة للاستمتاع بهذا الحدث الحصري عبر شراء تذاكرهم الخاصة للاستمتاع بتجربة شاملة ومتكاملة بمعنى الكلمة، إذ ستتيح هذه التذاكر المشاركة في سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والمشوّقة على مدى 3 أيام، مع الإشارة إلى أن إمكانية الدخول إلى كامل موقع السباق في الدرعيّة تقتصر فقط على حاملي التذاكر، لذا ندعو الجميع إلى حجز وشراء تذاكرهم المخصصة للأيام الثلاثة.من جهته، قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل ، تنطلق المملكة في رحلةٍ مميّزة وواعدة نحو الاستدامة ، وتتمحور الرسالة الرئيسية لسباقات ’فورمولا إي‘ حول الاستفادة من مجالات الطاقة المتجددة، والعمل على اتباع طرق ملهمة على تقليص البصمة البيئية في سباقاتها المختلفة، وأسوةً بسباقات فورمولا إي الأخرى في شتّى أنحاء العالم، سنقوم بتشجيع حاملي التذاكر على الاستفادة من خدمة ’بارك آند رايد‘ المميزة، حيث سيتم إيقاف جميع السيارات التي تحاول الوصول إلى مدينة الدرعية التاريخية بدون إذن وصولٍ محدد، وهو ما سيضمن لجميع الضيوف والزوار والجماهير الاسترخاء وترك سياراتهم قرب المنزل، والاستمتاع بأروع الأجواء ومنافسات سباقات السيارات".من جانبه، قال كارلو بوتاجي: "سيشكّل هذا السباق حدثاً رائعاً للجميع دون استثناء ، يتضمن عدداً من النشاطات والفعاليات الترفيهية الكبرى على مستوى المملكة التي تواصل عزمها بناء مستقبل مشرق وواعد وطموح ضمن إطار رؤية عام 2030، نحن متحمسون جداً لاستقبال جميع الضيوف والجماهير، والذين سيتوافدون من داخل وخارج المملكة إلى مدينة الدرعيّة التاريخية للمشاركة في هذه التجربة الرائعة والشاملة، ونؤكد بأن سباق ’السعوديّة للفورمولا إي–الدرعية‘ لعام 2018 سيشكّل فرصة فريدة للجميع من مختلف شرائح المجتمع، وأنشطة وتجارب تواكب أذواق الجميع من كافة الأعمار، وذلك سواءً من حيث منافسات السباق أو الفعاليات والأنشطة خارج حلبة السباق".// يتبع //18:33ت م0246

بعد ذلك تجوّل الحضور حول مسار السباق الذي يبلغ طوله 2،495 متراً ويتألف من 21 دورة، ويجرى حالياً العمل على قدمٍ وساق لإنشاء مسار السباق ضمن شبكة الطرق الحالية في مدينة الدرعيّة، وذلك بما يتوافق مع معايير حملة "تعزيز السلامة على الطرقات" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ويتم تنفيذ هذه الجهود بموجب تعاونٍ وثيق مع منظمة اليونسكو، وهيئة تطوير بوابة الدرعيّة، وذلك لضمان الحفاظ على الكنوز والمكنونات التراثية والتاريخية لمدينة الدرعيّة من أجل الأجيال القادمة.وسيشتمل موقع استضافة سباق "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية" على مقاعد ضخمة ستستوعب عشرات الآلاف من المشجعين في يوم السباق، بالإضافة إلى مسرحٍ مخصصٍ للحفلات الموسيقية التي ستستمر لثلاث ليالٍ، فضلاً عن منطقة ترفيهية في "قرية فورمولا إي"، ومناطق ثقافية وتراثية مخصصة للعائلات .إلى جانب ذلك، سيشمل موقع السباق منطقة رائعة تزخر بالعديد من المطاعم والمقاهي الراقية، بالإضافة إلى سوقٍ تقليديّة ستتضمّن منافذ تجزئة تقدّم عروضاً فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين ، علاوةً على ذلك، سيتم تخصص منطقة ضيافة رائعة للشخصيّات الهامة تحمل اسم "إيموشن" ، والتي ستتيح لحاملي التذاكر الفاخرة التفاعل مع نخبة من المشاهير العالميين.وتزخر الأجواء بعروض الليزر الضوئيّة، والتجارب التفاعلية باستخدام أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فضلاً عن إمكانية متابعة نخبةٍ من أحدث الأعمال والإبداعات الموسيقية المعاصرة في العالم، والعروضٍ المميّزة لمبدعي الموسيقى التقليديّة، وموسيقى العود والقانون والربابة، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجارب سرد القصص الملهمة، كما سيتم تسليط الضوء على مجموعةٍ متنوعة من المشغولات الفضية والقطع الخشبيّة الفريدة، فضلاً تنظيم ورشٍ عمل، ومعارض للصور، وتجارب لركوب الجمال، والتي تمثل بمجملها جواهر مخفيّة تزيّن الإرث التاريخي الفريد للمملكة العربيّة السعودية، وسيتاح للضيوف والجمهور أيضاً تجربة نفق تاريخي فريد سيصحبهم في جولة افتراضيّة عبر الزمن لاستكشاف تاريخ ومسيرة المملكة عبر العصور.علاوةً على ذلك، سيقوم المنظمون بتشجيع حاملي التذاكر على "الاسترخاء وترك سياراتهم قرب المنزل"؛ حيث سيتم تشجيع رواد السباق والمشجعين على استخدام وسائل النقل العام، وذلك انسجاماً مع التزام سباقات "فورمولا إي" بتطبيق أرقى معايير الاستدامة في منافساتها حول العالم.و يمكن لحاملي تذكرة السباق ليوم واحد، وتذكرة "جراند ستاند" للأيام الثلاثة الاستفادة من خدمة "بارك آند رايد" ، والتي سيتم تسييرها انطلاقاً من جامعة الملك سعود، وسيتم تسيير حافلات دوريّة انطلاقاً من عدّة في أنحاء العاصمة الرياض، بالإضافة إلى تخصيص نقاط ركوبٍ في كلٍ من الفيصلية، و"فندق النرجس"، وفندق "حياة ريجنسي"، وفندق "فور سيزونز"، وفندق "هوليداي إن الميدان"، وفندق "هوليداي إن العليا"، و"فندق "ألوفت، وفندق "موفنبيك الرياض"، و"فندق ماريوت الرياض" (طريق الملك سعود)، و"فندق دبل تري باي هيلتون"، و"بانورما مول"، و"الرياض بارك مول".هذا وسيتاح للزوار والضيوف من حاملي تذاكر السباق في يوم 13 ديسمبر فرصة الاستمتاع بمجموعةٍ من المناطق الرائعة المخصصة للمشجعين والجماهير الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الترفيهيّة والثقافيّة والمطاعم والمقاهي ومراكز التجزئة، والذي سيُقام في مختلف أنحاء مدينة الدرعيّة التاريخيّة المُدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وصولاً إلى الضواحي الواقعة على مشارف العاصمة الرياض، كما سيقوم في ذات اليوم النجمان العالميّان إنريكي اجليسياس وجيسون ديرولو بافتتاح الحفل الموسيقي الأوّل كجزءٍ من سلسلة حفلات موسيقية ستُقام على مدى 3 أمسيات استثنائية، والتي يمكن لحاملي تذاكر السباق حضورها مجاناً، أما في اليوم التالي (14 ديسمبر) سيكون الزوار على موعد مع المطرب الموسيقي العربي الشهير الفنان عمرو دياب إضافة إلى نخبة من الفنانين العالميين أمثال نجوم موسيقى الهيب هوب "بلاك آيد بيز" الأجواء الرائعة ليحظى الجمهور بتجربة استثنائية وحافلة.أما في يوم السباق الكبير الموافق (15 ديسمبر) وبعد أن تبدأ حشود الجماهير الرياضية باختبار أجواء الحماس والتشويق للسباق المنتظر "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية"، ستُختتم الأجواء الفنيّة الرائعة حفلٍ مٌميّز لفرقة الغناء الأمريكية "ون ريببليك"، ومنسق الأغاني والمنتج العالمي ديفيد جيتا.الجدير بالذكر أن المشجعين والجماهير من حاملي التذاكر سيتاح لهم الفرصة للدخول إلى كامل أنحاء موقع استضافة السباق في مدينة الدرعيّة، وذلك بما يشمل حضور جميع الأحداث والفعاليات الترفيهيّة والحفلات الموسيقية المذهلة، وتتوافر هذه التذاكر للبيع حالياً عبر الرابط: http://fiaformulae.com/Ad-Diriyah ، وكذلك لدى نقاط البيع في "الرياض بارك مول"، وساحة العود، وحلبة سباق سيارات "دووس كارتينج" (فقط التذاكر من فئة "جراند ستاند" للأيام الثلاثة من "دوس") وصالة سفن كار لاونج، حيث يبدأ سعر تذكرة اليوم العادي للسباق من 395 ريالاً سعودياً، فيما يصل سعر "باقة كبار الشخصيات الهامّة" إلى 10 آلاف ريالاً سعوديّاً.// انتهى //18:33ت م0247