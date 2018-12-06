لندن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 6 ديسمبر 2018 م واسأعلن حزب الديمقراطيون الأحرار في بريطانيا رفضه لاتفاقية المغادرة الأوروبية التي توصلت إليها الحكومة مؤخرًا مع المجموعة الأوروبية.وأوضح متحدث باسم الحزب في تصريح صحفي اليوم إن موقف الحزب الرافض لعملية الخروج من أساسها ثابت ولن يتغير، مجددًا دعوة الحزب لعقد استفتاء شعبي آخر حول الموضوع.ويأتي هذا التصريح على خلفية استقالة المنسق العام لكتلة الحزب النيابية ستيفن لويد بسبب رغبته التصويت مع الحكومة لصالح المصادقة على الاتفاق.// انتهى //19:22ت م0269