الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسشهد اليوم الثاني من معرض "ريستاتكس جدة العقاري" انعقاد خمس ورش عمل، نظمتها عدد من برامج ومبادرات وزارة الإسكان (الأراضي البيضاء، اتحاد المُلاك، فرز الوحدات العقارية، البناء المستدام، ايجار) وذلك بحضور عدد من المهتمين بالشأن العقاري في منطقة مكة المكرمة.وكان معرض "ريستاتكس جدة العقاري" أفتتح أمس برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمشارك واسعة من عدة جهات حكومية وبنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري، بالإضافة إلى الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتشييد.وأكد مدير التخطيط والتطوير في مُلاك فيصل بن مبارك المبارك على التفاعل الكبير بين سكان المباني السكنية مع ما يتم تطويره بشكل مستمر في برنامج اتحاد الملاك، كان ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي حملت عنوان "دور برنامج ملاك في تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة"، التي شارك بالحديث بها سعيد الزهراني مدير العلاقات في ملاك، وأدارها عبدالرحمن الريس مدير حسابات في ملاك.كما شارك المبارك كمتحدث رئيسي في ورشتي عمل "فرز الوحدات العقارية.. والفرص الاستثمارية" شاركه عبدالاله العروان الماسح الجغرافي في فرز الوحدات، وورشة "آلية فحص جودة وتقسيم استدامة المباني" بمشاركة عبدالله العتيبي مهندس التشغيل في البناء المستدام.من جانب آخر، أشاد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، بالنتائج الإيجابية التي يحققها البرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن عوائد البرنامج يتم الاستفادة منها في مشاريع الإسكان وإكمال الخدمات والبنى التحتية بها، مؤكداً أن البرنامج لا يزال يطبق الرسوم للمرحلة الأولى من النظام، وأن محافظة جدة أنهت الدورة الفوترية الثانية.يذكر أن الورشة كانت بمشاركة كل من مدير عام إدارة التواصل وعلاقات كبار الملاك في الأراضي البيضاء عبدالعزيز الشدوخي، وأمين عام اللجان في برنامج رسوم الأراضي البيضاء بندر الصالح، وأدار الحوار أسامة الأنصاري.وفي الورشة الخامسة التي جاءت بعنوان "قطاع الإيجار العقاري بين الواقع والمستقبل"، استعرض مدير الأداء الاستراتيجي في إيجار عبدالرحمن السماري الخدمات التي يقدمها البرنامج، التي كان آخرها تفعيل خدمة الدفع عبر "سداد" بشكل شهري، مؤكداً حرص البرنامج على سرعة تفعيل الشراكات الاستراتيجية، التي كان آخرها عملية ربط تجديد أو إصدار رخص العمل لغير السعوديين بوجود عقد إيجار مسجل في شبكة "إيجار".وتعقد غدا الجمعة ورشة عمل واحدة تحت عنوان "أحدث أساليب البناء والمحفزات الحكومية" (الساعة 6 إلى 7 مساءً)، يتحدث بها المهندس مهاب بن محمد بنتن المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء.// انتهى //19:22ت م0270