الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسشارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه في ‏"قمة المعرفة 2018"‏، التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة"، التي نظمتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في نسختها الخامسة، برعاية الشيخ محمد بن راشد ‏آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة 5 - 6 ديسمبر الحالي .وأوضح عمرو باناجه خلال مشاركته في جلسة بعنوان "صناعة الترفيه: اللاعب الجديد في بناء الاقتصاد" أن الهيئة تنظر إلى قطاع الترفيه كجزء أساسي من بناء مجتمع نابض بالحياة، باعتبار الترفيه أحد العناصر الثلاثة الأساسية التي تشكل رؤية المملكة 2030 , كما استعراض مسار التحول الذي شهده قطاع الاستثمار في الترفيه وانتقاله من الكماليات إلى الأساسيات، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في خلق الوظائف وأثره الإيجابي على الناتج المحلي.وأكد باناجه أن المملكة العربية السعودية لديها الإمكانات الضخمة التي تساعدها في استضافة أكبر العروض الترفيهية، وكذلك أكبر الفعاليات العالمية كالفورمولا إي التي ستقام في الدرعية خلال الفترة 13-15 ديسمبر الجاري , موضحاً أن الهيئة تعمل على تقديم التراخيص الخاصة بالأنشطة الترفيهية، وتقوم شركات القطاع الخاص بالعمل على تقديم الفعاليات الترفيهية المختلفة للجمهور.يذكر أن قمة المعرفة تركز على سبل توظيف الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية واستثمارها بفاعلية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تناقش القمة دور الشباب في بناء اقتصاد المعرفة الذي تشكل فيه المعلومات المورد الاستراتيجي الأساسي , حيث استضاف هذا الحدث الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي ، نخبةً من المتحدثين والمختصين الدوليين المؤثرين بمختلف المجالات .// انتهى //19:24ت م0271