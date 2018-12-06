الرباط 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسقدم خفر السواحل المغربي في الفترة ما بين 4 و 6 ديسمبر الجاري المساعدة ل 181 مرشحًا للهجرة غير الشرعية بعرض مياه البحر الأبيض المتوسط.وأوضح بيان للقوات المسلحة الملكية المغربية اليوم، أن المهاجرين السريين، الذين ينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن ثمانية قوارب مطاطية واجهتها صعوبات، مضيفًا أن اثنين من هذه القوارب غرقا مباشرة بعد عملية إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متنهما، وأنه تم نقل جميع المهاجرين سالمين إلى موانئ شمال المغرب.// انتهى //19:28ت م0272