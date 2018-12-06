رام الله 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساعتقلت سُلطات الاحتلال أكثر من 5600 من أبناء الشعب الفلسطيني، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر 2017، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2018.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن كثرة الاعتقالات تركزت في الفترة الأولى بعد إعلان الرئيس الأمريكي التي تزامنت مع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وكافة المحافظات الفلسطينية، كما شملت جميع الفئات من أطفال ونساء وشباب، ومنهم الجرحى والمرضى وذوو الإعاقة.// انتهى //19:32ت م0273