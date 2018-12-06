عمّان 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسرأس وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر العام السادس للاتحاد الكهربائي العربي في منطقة البحر الميت في الأردن، وينظمه الاتحاد العربي للكهرباء.واستعرض الدكتور العبادي خلال الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر، بعنوان (الكهرباء في الوطن العربي، الواقع الحالي والآفاق المستقبلية )، التحديات الفنية والتقنية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها قطاع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي، متناولًا واقع وإنجازات قطاع الكهرباء في المملكة، والنجاحات التي تحققت في مجال كفاءة الطاقة في جانب الطلب من خلال نشاطات المركز السعودي لكفاءة الطاقة.وبحث المؤتمر، مستجدات قطاع الكهرباء والتحديات التي تواجهه، بمشاركة وزراء ومسؤولين يمثلون نحو 30 مؤسسة كهرباء حكومية وأهلية وهيئة عربية ودولية.// انتهى //19:37ت م0275