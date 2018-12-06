الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018م واساحتفت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مساء أمس باليوم العالمي للتطوع، تحت عنوان "التطوع إنسان والإعلام بيان"، بمشاركة عدد من المهتمين بالعمل الاجتماعي والرائدين فيه ، وعدد من كتّاب الرأي.وتضمنت احتفالية الجمعية التعريف بمبادراتها وبرامجها، ومعاناة مرضى ألزهايمر وذويهم، والخدمات الشاملة المقدمة للمرضى، إلى جانب عرض مسيرة عطاء الجمعية التي أسهمت في تغيير واقع مرضى ألزهايمر، مع صنّاع القرار، الذين شاركوا الحضور ، وما تحقق من منجزات وما يجري عليه العمل.وشهد الحفل استضافة نخبة من الأطباء والمتخصصين للحديث عن الجانب الطبي العلمي لمرض ألزهايمر والتوعية بأبعاده، إضافة إلى استعراض مسارات الجمعية المتعددة (مسار مساعي) للتخطيط العام ومتابعة برامج الجمعية، و(مسار ترياق) لتقديم لرعاية المنزليةوتوفير الأجهزة والمعينات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية، وافتتاح عيادة مجانية لتشخيص ذوي الدخل المحدود وتوفير أساور التتبع والكسوة والرفيه والتثقيف، وعدد من برامج الجمعية الأخرى.يذكر أن الجمعية سعت لمشاركة الإعلام في الاحتفاء باليوم العالمي لتسخير طاقة جيل واعي من الشباب لخدمة بلادهم، والاستفادة من طاقاتهم الإعلامية، وتسخيرها لدعم هذه القضية، والوصول من خلالهم لكل من يرعى مريضاً بألزهايمر، لدعمه نفسياً ومعنوياً.// انتهى //19:42ت م0277