الخبر 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأكدت عميدة الدراسات الجامعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام رئيسة حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي الدكتورة فاطمة بنت عبد الله الملحم, أن حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات خلال الـ10 أعوام الماضية قد حققت نجاحات تضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققت هذا العام.وأضافت أن عدد المستفيدات من الحملة بلغ قرابة الـ50 ألف مستفيدة في الجهات والقطاعات والمناطق التي غطتها الحملة كافة, مثل جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل وكلياتها ومستشفى لملك فهد الجامعي بالخبر ومجمع الراشد التجاري و مكتبة أرامكو السعودية وجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء ومجلس عائلتي الملحم والجعفري في محافظة الاحساء والمدرسة البريطانية في الخبر.وأوضحت الدكتورة الملحم في حفل تكريم المشاركين والمنظمين في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي أقيم أمس, بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله بن حسين القاضي, ومدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل اليوسف, ورئيس قسم الطب النفسي الدكتور مهدي أبومديني, أن عدد الأنشطة التي أقيمت خلال الحملة بلغ 35 نشاطاً توعوياً استفاد منه عدداً كبيراً من فئات المجتمع، حيث تم الكشف على 500 سيدة في المستشفى الجامعي, و 300 مستفيدة في رحلة الحملة إلى الأحساء و 2000 زائرة في افتتاح الحملة بمجمع الراشد و 30 ألف طالبة في مختلف كليات الجامعة, و 1000 مستفيدة في المدرسة البريطانية، إضافة إلى بعض القطاعات والجهات الخاصة.من جانبه هنأ وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي, القائمين على الحملة بالنجاحات التي حققتها وبلوغ هذا العدد من المستفيدات منها، الأمر الذي يدل على الهمة والإصرار لتصل الحملة وتستمر لعامها العاشر، مؤكداً أن استمرار الحملة لهذا العام هو انتهاء عقد من الإنجاز حققت فيه الحملة نتائج مشرفة ولله الحمد، أملاً أن مواصلة المسير في العام الـ11 بانطلاق حملات جديدة تعزز الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة للمجتمع.// انتهى //19:44ت م0278