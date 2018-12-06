تبوك 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساختتمت الوحدات التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة أمس، المرحلة الرابعة للبرنامج المجتمعي "أتقن", التي انطلقت برامجه في الـ 26 من شهر صفر الماضي, وشاركت جميع الوحدات التدريبية بالمنطقة في تنفيذها ، وشملت حزمة من البرامج التدريبية التي تلامس حاجة شرائح المجتمع لحياتهم اليومية.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري, أن عدد البرامج التي نفذت في هذه المرحلة بلغت 31 برنامجاً، استفاد منها ما يقارب 600 متدرب ومتدربة.وأعرب المطيري عن شكره لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على ما يلقاه هذا النوع من التدريب من رعاية واهتمام، مقدمًا شكره لقادة الوحدات التدريبية, والمشرفين في وحداتهم, ومنسقي مراكز خدمة المجتمع, ومنسقي العلاقات العامة والإعلام في الوحدات التدريبية, والمدربين المنفذين تلك البرامج.// انتهى //19:44ت م0280