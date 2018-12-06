سكاكا 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساختتم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة دومة الجندل ممثلاً بقسم الثروة الحيوانية الحملة البيطرية الإرشادية ضمن برنامج الخطط الإرشادية لعام 1440هـ .ونفذ الفريق البيطري المُشارك بالحملة وعلى مدار خمسة أيام متواصلة زيارة لعدد من المراكز والقرى التابعة للمحافظة بدأً بالمحافظة ومروراً بمراكز الشقيق وأصفان والأضارع وختاماً بمركز أبو عجرم .وتم خلال الحملة تقديم الخدمات البيطرية (العلاجية وَالإرشادية) اللازمة لمربيي المواشي المتواجدين بالمحافظة والمراكز التابعة لها والرد على أسئلتهم واستفساراتهم وتوزيع إصدارات الوزارة الإرشادية البيطرية عليهم .وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة مهنا العنزي أن الحملة البيطرية تهدف إلى توعية وإرشاد مربيي المواشي وخدمتهم في مواقعهم وتوضيح خطر الأمراض الحيوانية المشتركة بين الأنسان والحيوان والتعرف على أعراض الإصابة بالمرض والوقاية منه وكيفية العلاج وطرق التعامل معه .//انتهى//20:44ت م0291