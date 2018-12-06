القطيف 28 ربيع الأول 1440هـ الموافق 06 ديسمبر 2018م واساختتمت الكلية التقنية بالقطيف اليوم برنامجًا تدريبيًا بعنوان " تدريب المدربين ( TOT ) الذي نفذه قسم التدريب والتطوير بالكلية ، واستمر لمدة خمسة أيام وشارك فيه 31 مدربًا من مختلف الوحدات التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية .وتضمن البرنامج عددًا من المحاور الهامة من بينها مفهوم التدريب وأهميته ومراحله والفرق بينه وبين التعليم و دور التنمية الذاتية في مجال التدريب وأساليب حصر الاحتياج للتدريب ، بالإضافة للمهارات والخبرات الأساسية الفاعلة في التدريب وإعداد الحقائب التدريبية وطرق وأساليب التقييم، وكيفية إدارة القاعة التدريبية وأساليب التعامل مع المتدربين .وأثرى منفذ البرنامج المدرب عبد الله الفردان اللقاءات بالعديد من الأنشطة والتمارين ، حيث تخلل البرنامج عددًا من المداخلات من قبل المشاركين، ودروس تطبيقية قام بها المشاركون .وأوضح رئيس قسم التطوير والتدريب بالكلية المدرب محمد القطري أن هذا البرنامج من البرامج الأساسية التي تستهدف جميع المدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يأتي ضمن الخطة السنوية لإدارة التدريب والتي تهدف لتطوير القدرات والمهارات لدى المدربين مما ينعكس بالإيجاب على تخريج مدربين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة ، مشيراً إلى أن هناك عدد من البرامج التطويرية للمنسوبين في طور الإعداد لتنفيذها الأيام القادمة.// انتهى //21:03ت م0293