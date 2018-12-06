السيح 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسوقعت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج مؤخراً ، اتفاقية مع الهيئة الألمانية الدولية للاعتماد الأكاديمي (AHPGS) .وأوضح عميد الكلية الدكتور ماهر العنزي أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من رسالة الكلية وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في تقديم برامج أكاديمية متميزة للطلاب والطالبات وتعزيز تطبيقات الجودة ، وتهدف للحصول على الاعتماد الدولي لبرامج البكالوريوس الخمسة التي تقدمها الكلية وهي بكالوريوس العلاج الطبيعي ، وبكالوريوس الأشعة والتصوير الطبي ، وبكالوريوس المختبرات الطبية ، وبكالوريوس التمريض ، وبكالوريوس تقنية الأجهزة الطبية الحيوية.وبين الدكتور العنزي أن وكالة الكلية للجودة والدراسات العليا بإشراف الدكتور سعود السبيعي عملت على إعداد خطة عمل تشتمل على تشكيل عدد من اللجان الفرعية في الأقسام العلمية لإعداد النماذج المطلوبة من الهيئة الألمانية وكذلك إعداد الدراسة الذاتية لكل من البرامج الخمسة ، كما قامت عدد من اللجان والوحدات المختلفة بالكلية بإعداد وتحديث العديد من الأدلة وترجمتها للغة الانجليزية كدليل الإرشاد الأكاديمي للطالب ولعضو هيئة التدريس ودليل التدريب والامتياز ، بجانب تشكيل لجنة لتطوير الموقع الإلكتروني للكلية وتحديثه ليكون واجهة تتناسب مع ما تقدمه الكلية من مستوى تعليمي وبحثي وتدريبي وخدمة مجتمع متميزة.وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية ومثيلاتها من الاتفاقيات التي أبرمتها كليات الجامعة مع عدد من جهات الاعتماد الدولية يأتي بدعم وإشراف مباشر من وكالة الجامعة للتطوير والجودة.// انتهى //21:09ت م0295