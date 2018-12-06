جدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسدشن مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة لخدمات علاج الإدمان اليوم, مبادرة "لن أفرط في عقلي" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بمشاركة عدد من الفرق التطوعية ،على كورنيش جدة .وتتضمن المبادرة أركان استشارية تشمل جميع التخصصات الطبية والمساعدة في علاج الإدمان التي تهدف إلى التوعية والتثقيف بأساليب الوقاية من الإدمان للحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع بالإضافة إلى شرح حول تأثير المواد الإدمانية على صحة العقل .ويصاحب المعرض فعاليات لسباقات الدراجات و الجري لمشاركة فريق عدائي جدة وفريق دراج جدة بالإضافة الى الأنشطة الترفيهية للزوار.وأوضح المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة الدكتور نواف الحارثي أن المبادرة أقيمت بواسطة عدد من المختصين في علاج الإدمان من منسوبي مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة, وأن هذه المبادرة هي أحد الخطط السنوية للتوعية الصحية ، مبيناً أن الوقاية هي حائط الصد الأول لتحذير الشباب من الوقوع في براثن الإدمان, مشدداً على أهمية برامج التوعية والتعريف بمخاطر الإدمان والتحذير من آثارها السلبية على صحة الفرد والمجتمع.// انتهى //21:11ت م0296