اقتصادي / الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على انخفاض
الخميس 1440/3/28 هـ الموافق 2018/12/06 م واس
لندن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة 3.31% ليصل إلى 3045.94 نقطة، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 389.26 نقطة إلى 10810.98 نقطة.
كما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 247.70 نقطة و 17.12 نقطة على الترتيب.
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21:16ت م
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