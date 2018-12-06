لندن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض ‬وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة منخفضاً بنسبة ‪ 3.31‬% ليصل إلى 3045.94 ‪‬نقطة‪، كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 389.26 نقطة إلى 10810.98 نقطة.كما سجل مؤشري "أي بي أي إكس 35" الأسباني و "آي أي اكس" الهولندي تراجعاً بمقدار 247.70 نقطة و 17.12 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:16ت م0297